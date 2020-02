Bicampeão brasileiro pelo Fluminense, zagueiro Gum é anunciado pelo Criciúma

Gum é o novo zagueiro do Tigre https://t.co/T5YxXZ6CEB#Tigre2020 #Gum #NossaGarra pic.twitter.com/pJTezFsA7A — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) February 7, 2020 Rio - O Criciúma confirmou a contratação de Gum. Na tarde desta sexta-feira, o Tigre fez uma postagem em seu perfil oficial no Twitter anunciando o novo reforço. Aos 34 anos, o zagueiro chega neste fim de semana na cidade para realizar exames e assinar contrato.

Em 2019, o atleta defendeu a Chapecoense, que foi rebaixada pela primeira vez para Série B Campeonato Brasileiro. Ao todo, Gum disputou 27 partidas e marcou um gol. Com o fim do ano e queda, não teve o contrato renovado.

Oitavo jogador que mais vestiu a camisa do Fluminense, Gum atuou pelo Fluminense em 414 jogos durante nove anos. Pelo Tricolor, o zagueiro foi bicampeão brasileiro (2010 e 2012), uma Primeira Liga (2016), um Campeonato Estadual (2012).

Após a eliminação precoce na Copa do Brasil, o próximo compromisso do Criciúma será no próximo domingo, quando visita o Avaí, às 16h, na Ressacada, válido pela sexta rodada do Campeonato Catarinense.