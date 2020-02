Bizarro! Equipamentos da Libertadores clube uruguaio são furtados no vestiário

Rio - O Cerro Largo-URU, equipe que disputa a fase classificatória da Libertadores, revelou neste domingo ter sofrido um furto nas dependências do estádio Arquitecto Antonio Ubilla, em Melo, onde manda suas partidas.

Hoy nos tocó.....



Robaron utilería del club, entre lo hurtado están; las pelotas de la Copa Conmebol Libertadores, zapatos, Camisetas oficiales que se utilizarían en el partido a jugarse en Chile...



Si las ves escribinos.



Somos el Club del pueblo!! pic.twitter.com/bhrgXj1kC7 — Cerro Largo Futbol Club (@CerroLargoFc) February 9, 2020

"Roubaram a rouparia do clube. Entre os itens levados, estão: as bolas da Copa Conmebol Libertadores, chuteiras, camisetas oficiais que seriam utilizadas na partida no Chile... Se encontrá-los, avise-nos", disse o clube através do Twitter.