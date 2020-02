Despedida com vitória em Bacaxá

Sem chances de se classificar à semifinal da Taça Guanabara, o Vasco encarou ontem a Portuguesa, em Bacaxá, pela sexta rodada, e venceu por 3 a 2. Os gols foram marcados por Werley, duas vezes, e Cano. Chay e Maicon Douglas descontaram.

Por conta do forte calor, as duas equipes começaram o jogo devagar e mais cautelosas. A primeira grande chance do Vasco foi aos 26 minutos, com Marrony. O atacante tabelou com Henrique e chutou de fora da área, e a bola passou perto da trave direita. Mas, no lance seguinte, Werley conseguiu balançar a rede. Após escanteio cobrado por Pikachu, o zagueiro subiu e cabeceou firme, saindo para comemorar.

A comemoração vascaína durou pouco. Dois minutos depois, a Portuguesa empatou. Chay começou a jogada, tocou para Valdir e correu para a área para receber. Ele cabeceou para o chão, sem marcação, e a bola passou por entre as pernas do goleiro Fernando Miguel. Nos acréscimos do primeio tempo, aos 47, Werley marcou para o Vasco. O roteiro foi o mesmo: escanteio cobrado por Pikachu, e gol de cabeça.

No segundo tempo, a atmosfera seguiu. Os dois times se estudando bastante, sem muitas emoções. Mas, aos 38 minutos, Germán Cano recebeu na área, mostrou habilidade e bateu colocado. Quando o Cruzmaltino ainda comemorava, Maicon Douglas descontou para a Portuguesa, aos 46. O próximo compromisso do Vasco será na quarta-feira, contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil, às 21h30, no Piauí.