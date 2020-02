VALENTIM NÃO RESISTE À PRESSÃO

Alberto Valentim não resistiu à derrota por 3 a 0 para o Fluminense. Já eliminado, o Botafogo foi 'atropelado' no clássico, aumentando a lista de atuações abaixo da crítica em 2020.

A pressão pela demissão do treinador ganhou força logo após o clássico, nos corredores do Maracanã. O treinador ganhou minutos de fôlego até a coletiva no estádio, mas o Comitê Executivo de Futebol do clube decidiu pagar, parceladamente, a multa rescisória de cerca de R$ 1 milhão ao treinador.

O Botafogo volta ao mercado à procura de um substituto de Alberto Valentim. Até lá, é provável que Bruno Larazoni, auxiliar técnico fixo do clube, comande os treinos. O Botafogo volta a jogar dia 1º de março, contra o Boavista, pela Taça Rio.