Ingressos para a semifinal entre Fluminense e Flamengo já estão sendo vendidos

Rio - Na quarta-feira, às 20h30 no Estádio do Maracanã, Fluminense e Flamengo se enfrentam por uma vaga na decisão da Taça Guanabara. Após a definição da semifinal, no fim de semana, as torcidas já podem adquirir as entradas para o clássico. Os ingressos estão à venda e os valores variam entre R$ 20 a R$ 195.



O Setor Sul será destinado à torcida do Fluminense, enquanto o Setor Norte é exclusivo aos torcedores do Flamengo. Os demais setores (Leste, Oeste e Maracanã Mais) são mistos. Confira mais informações sobre a venda abaixo.



A outra semifinal da Taça Guanabara será disputada por Boavista x Volta Redonda, no domingo, às 16h, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema.



As condições de descontos e compra para os sócios-torcedores de Fluminense e Flamengo estão expostas nos sites oficiais, aqui e aqui, respectivamente.



VALORES PARA FLUMINENSE X FLAMENGO:



Sul (Fluminense)

Inteira - R$60

Meia - R$30

Sócios - R$20 (Fluminense)



Norte (Flamengo)

Inteira - R$60

Meia - R$30

Sócios - R$20 (Flamengo)



Leste Inferior (Misto)

Inteira - R$60

Meia - R$30



Maracanã Mais (Misto)

Inteira - R$195

Meia - R$130



Oeste (Misto)

Inteira - R$60

Meia - R$30



PONTOS DE VENDA PARA FLUMINENSE X FLAMENGO:



Pontos de venda antecipada e troca de voucher para a torcida do Fluminense (vendas somente em dinheiro):



Laranjeiras: Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

Dias 10/02 e 11/02, segunda e terça-feira, das 10h às 20h.



Maracanã: Bilheteria 1 (Avenida Maracanã, S/N)

Dias 10/02 e 11/02, segunda e terça-feira, das 10h às 17h.



Del Castilho: Loja Oficial Fluminense FC - Shopping Nova América (Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 126, 1º Piso)

Dias 10/02 e 11/02, segunda e terça-feira, das 10h às 21h.



Jacarepaguá: Loja Torcedor Carioca RioShopping (Estrada do Gabinal, 313, Galeria A, Lojas 116 e 117)

Dias 10/02 e 11/02, segunda e terça-feira, das 10h às 17h.



Bangu: Loja Sport West - Bangu Shopping (Rua Fonseca, 240, 1º Piso, Loja 134 e 134A)

Dias 10/02 e 11/02, segunda e terça-feira, das 14h às 21h.



Recreio: Loja Oficial Fluminense FC - Recreio Shopping (Avenida das Américas,19.019, Loja 111H)

Dias 10/02 e 11/02, segunda e terça-feira, das 10h às 21h.



Campo Grande: Loja Oficial Fluminense FC - ParkShopping (Estrada do Monteira, 1200, Piso L2, Loja 206-S)

Dias 10/02 e 11/02, segunda e terça-feira, das 14h às 21h.



Niterói: Loja Oficial Fluminense FC - Galeria Beco do Ouro (Avenida Gavião Peixoto, 104, Icaraí)

Dias 10/02 e 11/02, segunda e terça-feira, das 10h às 18h.



São Gonçalo: Loja Oficial Fluminense FC - São Gonçalo Shopping (Rodovia Niterói-Manilha, KM 8.5, Piso 2, Loja 278, Boa Vista)

Dias 10/02 e 11/02, segunda e terça-feira, das 14h às 21h.



Cabo Frio: Loja Time Mania Sport (Avenida Teixeira e Souza, 500, Loja 03, Centro)

Dias 10/02 e 11/02, segunda e terça-feira, das 10h às 18h.



Petrópolis: HiperShopping Petrópolis (Rua Teresa, 1515 - Loja 92, Alto da Serra)

Dia 10/02, segunda-feira, das 14h às 20h.

Dia 11/02, terça-feira, das 10h às 20h.



Vendas e troca de voucher no dia da partida para a torcida do Fluminense (vendas somente em dinheiro):



Maracanã:

Bilheteria 2 - Das 10h ao fim do primeiro tempo



Pontos de venda antecipada e troca de voucher para a torcida do Flamengo:



Ainda não informada pelo clube.



Vendas e troca de voucher no dia da partida para a torcida do Flamengo (vendas somente em dinheiro):



Maracanã - Bilheteria 4

Das 10h ao fim do primeiro tempo