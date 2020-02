Comissão de Arbitragem do Rio define nome para apitar semifinal entre Fluminense e Flamengo

Rio - Fluminense e Flamengo decidirão uma vaga na final da Taça Guanabara na próxima quarta-feira, às 20h30, no Maracanã. Nesta segunda, em audiência pública da Comissão de Arbitragem do Rio de Janeiro, foi definido que Grazianni Maciel Rocha apitará o confronto. Luiz Claudio Regazone e Michael Correia serão os auxiliares na partida.



Primeiro colocado no grupo B, o Fluminense encara o Flamengo, que se classificou em segundo no A. O Tricolor tem a vantagem do empate. A outra semifinal será realizada no próximo domingo, entre Boavista e Volta Redonda. O Fla-Flu também terá árbitro de vídeo, que será comandado por Carlos Eduardo Nunes Braga.