Debilitado, Pelé tem depressão

Os súditos do Rei do futebol têm motivos para se preocupar com a saúde de Pelé. Segundo Edinho, filho do Atleta do Século, o ex-camisa 10, de 79 anos, está debilitado fisicamente e abatido com seu estado de saúde — com problemas no quadril, tem se movimentado com o auxílio de um andador e se mostrado depressivo.

"Ele está fragilizado em relação à mobilidade. Após o transplante do quadril, não fez uma reabilitação adequada, ideal. Então, está com esse problema da mobilidade, que acarreta certa depressão", disse Edinho, em entrevista ao site Globoesporte.com.

Edinho revelou que Pelé tem deixado de sair de casa: "Imagina, ele é o rei, sempre foi uma figura tão imponente, e hoje ele não consegue mais andar direito. Fica constrangido, não quer sair de casa, se expor, estar na rua. Está acanhado, recluso", revela Edinho, que tranquiliza os fãs do ex-jogador de Santos, Cosmos e seleção brasileira.

"Ele está bem. Tirando isso e tirando a natureza da idade e tudo mais", frisou o atual coordenador técnico e de desenvolvimento das categorias de base do Santos, que cumpre pena por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas e esteve preso até setembro de 2019, quando obteve progressão para o regime aberto.