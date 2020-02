Honda já treina forte no Niltão

Apresentado oficialmente à torcida do Botafogo no fim de semana, o apoiador japonês Keisuke Honda usou a sua conta no Instagram para divulgar os primeiros registros de trabalho no clube. O camisa 4 participou de intensa atividade física, ontem, no Estádio Nilton Santos. O jogador planeja estar à disposição para estrear dentro de duas ou três semanas.

Enquanto isso, fora de campo, ele se divide em uma rotina de trâmites burocráticos para regularizar a sua situação de trabalho no Brasil. Existe a expectativa de Honda poder atuar pela primeira vez pelo Alvinegro no clássico diante do Flamengo, provavelmente no dia 8 de março, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Rio. A direção alvinegra já declarou que pretende ter seu principal reforço em jogo de grande apelo.