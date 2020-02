Ex-BBB 20 estreia série ao lado de surfista de ondas gigantes

Rio - Os surfistas de ondas Gigantes Carlos Burle e Lucas Chumbo estrearam na última segunda-feira, às 21h30, a série "Burle me treina". O programa, que vai ao ar no Canal OFF, vai mostrar todos os bastidores dos treinamentos de Lucas Chumbo e sua busca para se tornar o melhor surfista de ondas Gigantes do Planeta. A primeira a temporada, será dividida em 13 episódios. Em cada capitulo, o Bicampeão mundial na categoria, Carlos Burle apresenta ao seu pupilo diversos treinamentos para melhorar cada vez mais a performance..



"O espectador vai apreciar essa relação direta entre nós dois, de forma transparente, intensa e de muita dedicação de ambas as partes. Sempre procurando surfar as maiores ondas do mundo e aprendendo com todas as situações que vivemos. Encarando os desafios e certos de que o melhor da vida é estar além do medo”, conta Burle.



Mas a preparação não se limita apenas à parte física. Adepto da Yoga e Meditação desde o início da carreira, Burle leva as práticas também para o treinamento com Lucas Chumbo, além de mostrar também cuidados com a alimentação e a convivência entre os atletas e o planejamento para os treinamentos.



Para Chumbo, no "Burle me Treina " os espectadores vão poder conhece-lo mais a fundo. ''As pessoas vão poder acompanhar como sou na minha vida real, no surfe, nas competições, e a relação com a minha família. Ali pude mostrar quem eu realmente sou. Além de um pouco do que vivo desde o início da minha carreira no Big Surfe com todos os desafios e ondas que sempre estou em busca". destaca ele.



E é claro, que em uma série protagonizada por dois Bigriders não poderia faltar a busca pelos melhores picos de ondas gigantes no mundo. Quando perguntados sobre o momento mais especial das gravações os dois escolhem a viagem à Irlanda como o ponto alto do programa.



“Pegamos ondas incríveis na Irlanda e curtimos os locais e os amigos. Ouvimos histórias e chegamos a escalar uma montanha mística. A Irlanda foi mágica e me marcou muito!" diz Burle.



A Irlanda, Sem dúvidas, foi uma das melhoras viagens da minha vida, um lugar que superou todas as minhas expectativas. destaca Chumbo.



Lucas começou o ano com uma participação no maior reality show da TV Brasileira, O Big Brother Brasil, mas as gravações do "Burle me Treina" aconteceram antes do BBB. Ele acredita que a experiência contribuiu mito para o seu amadurecimento.



"Enfrentar o BBB me fez perceber que na minha essência não existe maldade e que as vezes não devemos ser tão inocentes com as pessoas. Mas com certeza vou continuar sendo o “Chumbo” de coração bom, porém menos inocente e mais maduro", encerra ele.