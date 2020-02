Comentarista dispara sobre clássico no Carioca: 'Bom momento do Fluminense serve para perder de pouco do Flamengo'

Rio - Fluminense e Flamengo se enfrentam na próxima quarta-feira em clássico que vale vaga na final da Taça Guanabara. O Tricolor, por ter a melhor campanha da competição, joga por um empate contra o Rubro-negro. No entanto, na opinião do comentarista da Fox Sports, Mano, o bom momento da equipe das Laranjeiras não o coloca com condições de eliminar o rival.

"Um bom momento do Fluminense o coloca em condições de perder de pouco para o Flamengo", disparou em participação no programa "Fox Sports Rádio".

O Flamengo é o atual campeão carioca, do Brasileiro e da Libertadores. As duas equipes já se enfrentaram neste ano, com vitória do Fluminense, porém, o Tricolor jogou com uma equipe mista, enquanto o Rubro-negro entrou em campo com o seu time sub-23.