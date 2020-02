Comentarista do Grupo Globo afirma que Fluminense é favorito contra o Flamengo

Rio - Na véspera do Fla-Flu que define o primeiro finalista da Taça Guanabara, o comentarista Carlos Cereto afirmou que o Fluminense é o favorito. Mesmo admitindo a superioridade do elenco rubro-negro, o jornalista acredita na classificação do Tricolor. A bola rola às 20h30 desta quarta-feira, no Maracanã.

"Quem joga pelo empate? O Fluminense é favorito. Joga pelo empate, começou (a disputar a competição) antes que o Flamengo. Claro que, time por time, o Flamengo é muito melhor do que o Fluminense, mas, por estas questões, o Fluminense é favorito", afirmou Cereto.

Este será o segundo Fla-Flu em 2020. Na última quarta-feira, o Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0, gol de Nenê. Quem passar, encara o vencedor de Boavista e Volta Redonda, que se enfrentam no próximo domingo, às 16h, no Estádio Eucyzão.