Ex-BBB 20, Lucas Chumbo conquista título mundial em Portugal

Rio - O surfista Brasileiro Lucas Chumbo e o Havaiano Kai Lenny são os novos campeões mundiais de Tow In. A dupla forma o Team Young Bulls, que competiu na manhã desta terça-feira (11) durante o desafio Nazaré Tow Surfing Challenge, na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal. Eles ganharam nas categorias melhor time masculino e melhor onda do dia.

"Estou muito feliz por vencer o primeiro campeonato de Tow In em Nazaré. Só posso agradecer a todos que contribuíram de alguma forma para esse título. Desde a minha família, meus amigos, meu treinador e claro aos meus patrocinadores. É muito bom poder estar entre os maiores big riders do mundo." comemora Chumbo. O atleta contou também como foi fazer dupla com o Havaiano Kai Lenny.



“Eu e o Kai Lenny estávamos bem conectados. Treinamos juntos no swell passado e eu imaginava que faríamos uma boa performance, e acredito que isso tenha nos levado a conquistar o título.” completa ele.





No Feminino, o Título ficou com a francesa Justine Dupont, que foi acompanhada por Fred David como driver. O também Brasileiro Alemão de Maresias foi premiado pela sua performance na segurança do evento.

Mais cedo, a competição precisou ser interrompida depois que o surfista português Alex Botelho foi derrubado por uma onda de cima do Jet sky. Ele foi resgatado e retirado inconsciente do mar mas passa bem.



A competição foi organizada pela primeira vez pela World Surf League e reuniu 19 surfistas de todo o mundo. O evento começou às 8 da manhã, no horário de Portugal e atraiu milhares de espectadores que se concentraram para assistir as maiores ondas do mundo.



O Brasil também foi representado no desafio pela surfista Maya Gabeira que fez dupla com o Alemão Sebastian Steudtner. Além de Pedro Scooby e Rodrigo Koxa.



Treinador de Luicas Chumbo, o bicampeão mundial de ondas gigantes, Carlos Burle, classificou a vitória como uma felicidade enorme.



"A performance de hoje foi impecável e diferenciada. Estou muito orgulhoso do Lucas. A minha felicidade é enorme ao ver ele sorrindo e levantando um troféu tão importante!" conta ele.



Burle também destacou a participação de Alemão de Maresias que atuou diretamente no resgate de Alex Botelho. "O resgate do Alemão de Maresias foi extremamente preciso, prêmio muito merecido" encerra o veterano.