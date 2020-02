Jogador da seleção brasileira tem o carro roubado dentro de estacionamento

São Paulo - O lateral-direito do São Paulo e da seleção brasileira Daniel Alves teve seu carro roubado na noite da última terça-feira, no bairro de Pinheiros, na capital paulista. O jogador estava presente no local no momento do assalto.

De acordo com a reportagem da TV Record, homens entraram em um estacionamento em que Daniel Alves havia deixado o seu carro, renderam os funcionários e levaram o veículo. O jogador registrou boletim de ocorrência no 14º Distrito Policial, em Pinheiros.

Daniel Alves segue a preparação com o restante do elenco tricolor para o clássico contra o Corinthians, que acontece no próximo sábado, às 19h, no Morumbi.