Apresentador do Grupo Globo rebate ameaças de empresário: 'Um ser tão baixo'

Rio - O apresentador André Rizek rebateu as postagens de Will Dantas, empresário do jogador Pedrinho, que afirmou que desejava "esfregar sua cara no asfalto". Durante o "Seleção", Rizek comentou a postura do empresário e lamentou que Pedro tenha sua carreira administrada por "um ser tão baixo.

"Quero desejar um ótimo jogo para o Pedrinho, um garoto sangue-bom. E lamentar que o empresário dele use as redes sociais de uma forma tão baixa para atacar comentaristas, inclusive aqui do Grupo Globo, e fazer ameaças criminais, de dano físico e contravenção, nas palavras dele. De dano físico e crime. Lamentável que um garoto tão promissor e sangue-bom tenha sua carreira gerida por um ser tão baixo capaz de ameaçar comentaristas e jornalistas de agressão ou, nas palavras dele, de contravenção, de dano físico. É realmente lamentável, tomara que a carreira do Pedrinho siga apesar do baixo nível de quem a comanda", declarou Rizek.