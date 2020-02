MARCELO VIRA PRIORIDADE

O Botafogo iniciou as conversas para renovar com um dos principais jogadores do seu elenco: o zagueiro Marcelo Benevenuto, de 23 anos, revelado nas categorias de base do clube. O vínculo atual vai até dezembro de 2020, e ele estará livre para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho.

A diretoria trata a renovação de Marcelo como uma das prioridades no momento, já que ele é visto como um dos principais ativos do clube, que pretende lucrar alto em uma futura negociação, e existe o risco de perdê-lo de graça no fim do ano.