Vídeo! Torcedor do Flamengo é agredido ao cruzar com vascaínos antes de jogo no Piauí

Rio - Antes da partida entre Vasco e Altos, no Piauí, um momento lamentável ocorreu envolvendo vascaínos e um torcedor do Flamengo. Um rubro-negro encontrou com rivais que iam para o estádio Albertão, em Teresina, e acabou sendo agredido pelos torcedores do clube de São Januário.

O torcedor do Flamengo socos e teve a camisa do seu clube arrancada e rasgada. A identidade dele não é conhecida. As imagens do ocorrido circulam nas redes sociais.

A Polícia Militar do Piauí se manifestou com uma nota oficial:



"A Polícia Militar do Piauí informa que o ocorrido no jogo entre Vasco e Altos no Estádio Albertão, no último dia 12/02/2020, envolvendo um torcedor vestido com a camisa de um time de futebol adversário, foi um caso isolado, considerando que o evento transcorreu dentro da normalidade.



Que as medidas legais estão sendo tomadas pelo órgão competente, a fim de identificar os agressores e responsabilizá-los pelo fato.



Teresina, 13 de fevereiro de 2020."