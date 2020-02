Pedro, hoje no Flamengo, cobra mais de R$ 2 milhões do Fluminense na Justiça

Rio - Pedro, hoje no Flamengo, entrou na última quarta-feira com processo contra o Fluminense na Justiça. O LANCE! teve acesso ao caso. O jogador cobra uma dívida milionária de seu ex-clube, no valor de R$ 2.240.257,08 - dentre outros pontos, são pedidos valores de férias proporcionais. O caso foi distribuído para a 14ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1).





Tão logo a ação foi ajuizada e distribuída no TRT-1, o primeiro encontro entre Pedro e Fluminense fora de campo havia sido marcado para às 8h40 do próximo dia 5 de maio. Entretanto, o juiz titular da vara, Marco Antonio Belchior da Silveira, antecipou a audiência entre as partes nesta quinta-feira para às 9h35 do dia 24 do mês que vem, readequando a tramitação do caso.

Isto aconteceu devido ao fato de o magistrado ter considerado complexo o caso. Um pedido liminar chegou a ser feito por Pedro, mas será analisado somente após a primeira audiência, dando ao Fluminense o direito ao contraditório em defesa. Neste primeiro encontro, inclusive, há a possibilidade de ser feita uma tentativa de conciliação. O LANCE! tentou contato com os advogados das partes, mas não obteve retorno até esta publicação.



No segundo semestre de 2019, Pedro foi vendido pelo Fluminense para a Fiorentina, da Itália. O Tricolor das Laranjeiras recebeu R$ 36 milhões pela venda, permanecendo com 20% dos direitos do atacante. No início deste ano, o jogador, de 22 anos, foi emprestado pelos italianos ao Flamengo - e com pouco tempo já agradou os torcedores do Rubro-Negro por conta dos gols já marcados.