ESPN Brasil 'escala equipe' juntando jogadores de clubes rivais do Flamengo

Rio - E se os rivais do Flamengo se unissem para tentar quebrar a hegemonia do Rubro-Negro? Durante a primeira edição do programa "SportsCenter", nesta última quinta-feira, a ESPN Brasil escalou o time ideal juntando os melhores jogadores de Botafogo, Fluminense e Vasco, e tentou responder as respostas dos cariocas.



Fluminense e Vasco dominaram a escalação do 'Flumifogo da Gama' com cinco representantes cada (todos nomes de linha). O único indicado do Botafogo foi justamente o goleiro Gatito, que venceu a disputa contra o tricolor Muriel e o cruzmaltino Fernando Miguel.



Os cinco tricolores indicados foram o zagueiro Luccas Claro, o lateral-esquerdo Egídio, o volante Hudson, o meia Nenê e o atacante Wellington Silva. Já os cinco cruzmaltinos selecionados foram o lateral-direito Pikachu, o zagueiro Leandro Castán, o meia Andrey e os atacantes Talles Magno e German Cano.



Da união 'Flumifogo da Gama', apenas o Fluminense se classificou à semifinal da Taça Guanabara, mas foi derrotado por 3 a 2 pelo Flamengo, mesmo com a vantagem do empate nas mãos. Vasco e Botafogo foram eliminados na fase de grupos e buscarão uma reviravolta na Taça Rio. O Glorioso, inclusive, já demitiu o técnico Alberto Valentim, mas vive a expectativa pela estreia de Honda.