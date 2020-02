Jornal afirma que Manchester City pode sofrer penalização no Campeonato Inglês

Rio - Como se já não bastasse o banimento na Liga dos Campeões, o Manchester City também enfrenta uma possível punição na Liga Inglesa, de acordo com informações do jornal britânico 'The Independent'. Sua sanção pela UEFA (dois anos sem jogar competições europeias e uma multa de 30 milhões de euros {R$ 140 milhões}) por 'violações graves' do fair play financeiro também representa uma violação das regras domésticas do futebol inglês.

A comissão de controle financeiro do clube sustenta que o City teria superestimado a receita de patrocínio em suas contas e nas informações fornecidas à UEFA entre 2012 e 2016. Mas o City também pode perder pontos no Campeonato Inglês, já que os regulamentos exigem que os clubes forneçam informações verdadeiras sobre seus números para competir.

Se for confirmado que o City não cumpriu os regulamentos da UEFA, falsificando suas contas, também poderá ser afetado na liga inglesa. O clube já confirmou que vai recorrer perante o Tribunal de Arbitragem do Esporte.