Pablo Marí não é relacionado para partida do Arsenal pelo Campeonato Inglês

Londres - O zagueiro Pablo Marí, que trocou o Flamengo pelo Arsenal, não foi relacionado para o jogo contra o Newcastle, pelo Campeonato Inglês, divulgada nesta sexta-feira pelo técnico Mikel Arteta.



"Pablo não joga há algum tempo por causa de um problema físico", justificou o treinador."Ele vem treinando conosco desde a semana passada, e parece bem. Acredito que esse jogo chega rápido demais para ele, mas espero que esteja com o time na semana que vem", completou.O Arsenal enfrentará o Newcastle neste domingo, no Emirates Stadium, pela 26ª rodada da competição. O time londrino ocupa a décima colocação, com 31 pontos, oito abaixo da zona de classificação para as competições europeias.