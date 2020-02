Torcedores do Vasco e Botafogo invadem rede social de Yaya Touré: 'Vem ser feliz'

Rio - Sem clube após deixar Qingdao Huanghai Football Club, o marfinense Yaya Toure pode assinar com qualquer equipe do mundo. Diante dessa possibilidade, torcedores de Botafogo e Vasco invadiram as redes sociais do volante, que já defendeu grandes equipes do futebol mundial, como Manchester City e Real Madrid, para convencê-lo a jogar em um dos clubes.