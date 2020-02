Acidente no Peru mata oito torcedores

Oito equatorianos, torcedores do Barcelona de Guayaquil, morreram e cerca de 40 ficaram feridos em um acidente de ônibus ocorrido ontem numa rodovia do Peru. As autoridades peruanas informaram que o desastre aconteceu quando o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou e rolou por uma ribanceira, de 15 metros, perto da cidade de Máncora, a 150 quilômetros da fronteira com o Equador. Os sobreviventes foram encaminhados a hospitais da região.

O presidente do Equador, Lenín Moreno, usou sua conta pessoal no Twitter e lamentou o acidente. Ele prometeu ajudar os feridos e os familiares dos torcedores mortos.

Os passageiros retornavam para casa após acompanhar o Barcelona em uma partida contra o Sporting Cristal. O jogo, válido pela volta da segunda fase da Pré-Libertadores, foi vencido pelo Sporting, por 2 a 1, na quinta-feira passada. No entanto, o Barcelona se classificou no placar agregado, por ter levado a melhor na partida de ida por 4 a 0. Seu próximo adversário será o Cerro Porteño, do Paraguai.

De acordo com especialistas, os desastres são frequentes nas estradas peruanas, repletas de curvas perigosas e que enfrentam a falta de sinalização e o excesso de velocidade dos motoristas. O contingente de policiais também é pequeno para fazer o controle nas rodovias. Em média, são registradas nove mortes por dia no trânsito do Peru.