Boavista e Volta Redonda decidem vaga na final da Taça Guanabara para enfrentar o Flamengo

Rio - Neste domingo, Boavista e Volta Redonda se enfrentam pelas semifinais da Taça Guanabara, às 16h, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá. O Verdão de Saquarema e o Esquadrão de Aço eliminaram Botafogo e Vasco e se preparam para um duelo emocionante, com transmissão da Rede Globo. Quem avançar decidirá com o Flamengo, no sábado de carnaval. O vencedor do confronto será o mandante na decisão, definido em sorteio realizado pela FERJ.



Com a vantagem do empate, por ter tido a melhor campanha na fase de grupos, o Boavista procura chegar à sua terceira final de Taça Guanabara. O Verdão de Saquarema foi finalista da competição em 2011 e 2018, perdendo ambas para o Flamengo, clube que pode reencontrar caso avance no campeonato.



Pela terceira vez em dez anos, o Boavista está em uma semifinal de Taça Guanabara. Em 2011 eliminou o Fluminense e em 2018 o Bangu. Já o Volta Redonda luta para chegar à final após 15 anos. O clube foi campeão da Taça Guanabara em 2005, derrotando o Americano, de Campos.



O confronto das semifinais será um reencontro das equipes, já que ambas se enfrentaram no último domingo, pela sexta rodada da fase de grupos da competição. O time de Bacaxá levou a melhor e derrotou o Volta Redonda por 2 a 1.



Na última sexta, a FERJ anunciou que os ingressos da partida custarão 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos serão doados para instituições beneficentes de Saquarema: Lar das Crianças Especiais e a Associação Pestalozzi. O município recebe pela primeira vez em sua história uma semifinal de turno do Campeonato Carioca.



Outro fato curioso é que a final terá uma preliminar. Um jogo da quinta e penúltima rodada do Grupo X, o da morte, entre Americano e América. O duelo seria em Cardoso Moreira, mas a FERJ preferiu mudar o local para utilizar o VAR na partida. O fato causou discórdia entre as equipes. Restam apenas duas rodadas, o campeão do grupo se salva da degola (um quadrangular) e os outros três irão jogar o Grupo Z.



Prováveis Escalações



Boavista : Kléver; Wellington Silva, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Erick Flores e Tartá; Michel e Caio Dantas. Técnico: Paulo Bonamigo.



Volta Redonda: Douglas Borges; William Mineiro, Heitor, Luan Leite e Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcelo, Marquinhos, Bernardo e Pedrinho; Saulo Mineiro. Técnico: Luizinho Vieira