Gafe! Galvão Bueno e Casagrande confundem os atléticos na final da Supercopa do Brasil

Nas redes sociais, o principal nome do esporte da Globo foi muito criticado pelo equívoco. Enquanto alguns internautas brincaram com a confusão entre os nomes de paranaenses e mineiros, outros levaram com seriedade. O comentarista e ex-jogador Casagrande também cometeu o mesmo erro, segundo as reclamações dos torcedores.



As confusões foram ditas logo na entrada da cobertura no canal. Ao chamar as escalações, os torcedores perceberam a confusão e não deixaram passar despercebido. Além disso, Galvão ainda teria confundido o zagueiro Rodrigo Moledo com Thiago Heleno, defensor do Furacão.



Veja a repercussão entre os internautas:

Chamaram de Atlético Mineiro 2x, falaram que o Athletico só perdeu o atacante e o técnico, chamaram o nosso zagueiro de Moledo. Ás vezes é triste ter que assistir jogo de time paranaense na Globo.

— Lucas Camargo (@_lucasanti2) February 16, 2020