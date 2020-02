Punição da Uefa pode fazer Manchester City perder título do Campeonato Inglês em 2014

Manchester - A dura punição da Uefa dada ao Manchester City pode ser ainda pior. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a Liga Inglesa de Futebol (EPL em inglês) também investiga o clube pelo fair play financeiro (FPF) e pode retirar pontos do clube na temporada 2013/2014. Caso isso aconteça, o City poderia perder o título do nacional dos pontos corridos.



Ainda segundo o portal, as contas do Manchester City entre 2012 e 2016 estão sendo analisadas pela EPL. Vale lembrar que durante esse período período, o clube burlou regras do FPF, o que acabou resultando na não participação nas duas próximas edições da Liga dos Campeões.

A reportagem também afirma que o Manchester City não corre o risco de perder o bicampeonato nacional nas duas últimas temporadas (2017/2018 e 2018/2019).