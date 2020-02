De olho no Flamengo, Boavista e Volta Redonda se enfrentam na semifinal da Taça Guanabara

Rio - Rivais na última rodada da Taça Guanabara, Boavista e Volta Redonda voltam a se enfrentar, dessa vez válido semifinal da Taça Guanabara, no Estádio Eucyrzão, neste domingo, às 16h. Líder do Grupo A, o Boavista possui a vantagem do empate. Quem passar, encara o Flamengo na final do primeiro turno do Campeonato Carioca.

Líder do Grupo A, o Boavista chega confiante para o mata-mata diante do Volta Redonda, após se classificar na frente do rico Flamengo. Além disso, o Verdão de Saquarema venceu o rival deste domingo na última rodada da Taça Guanabara por 2 a 1.

A Ferj informou que não haverá venda de ingressos para esta semifinal da Taça Guanabara. Os torcedores que quiserem comparecer ao estádio terão que trocar os bilhetes por 1kg de alimento não perecível.