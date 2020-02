Com participação de remadores italianos Copa Rio de Remo abriu a temporada 2020 da FRERJ, nesta tarde

Rio - Com a participação de cerca de 200 atletas, sendo 13 italianos do Circolo Canottieri Roma e equipes do Botafogo, Clube de Remo Rio de Janeiro, Flamengo, Guanabara, Piraquê e Vasco da Gama e do Grêmio Náutico União, do Espírito Santo, a Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro deu a largada para a temporada de 2020 com a realização de mais uma edição da Copa Rio de Remo Master, no Estádio de Remo da Lagoa.



A equipe do Piraquê venceu 13 das 38 provas realizadas, seguida pelo Clube de Remo Rio de Janeiro, com sete vitórias, entre elas, a do Double Skiff de Paulo Carvalho e Manoel de Carvalho, de 85 anos, o remador mais velho em atividade no Estado do Rio de Janeiro, que está se preparando para Jogos Panamericanos Master 2020, que acontecerão no período de 09 a 13 de setembro, na raia olímpica do Rio de Janeiro.



"Com a idade que tenho é sempre uma satisfação muito grande conquistar mais uma medalha de ouro e participar de mais uma competição como treinamento para o Panamericano Master. Atualmente, todos os meus treinos são voltados para essa prova, que será a mais importante da minha vida", declarou o remador Manoel de Carvalho.



Para o diretor técnico do Circolo Canottieri Roma, Bruno Mascarenhas, que também é técnico da seleção italiana de reo sub23, a participação dos remadores italianos na Copa Rio de Remo Master não poderia ter sido melhor.



"A Copa Rio de Remo foi muito bem organizada, com tudo correndo com perfeição, provas realizadas sem atrasos e muito disputadas e emocionantes. Isso se falar no local da competição. A Lagoa Rodrigo de Freitas é um espetáculo da natureza indescritível, em lugar lido demais. Foi a primeira vez que nossa equipe participou de uma competição na raia olímpica do Rio de Janeiro e gostamos tanto que já estamos programando voltar em breve", afirmou Bruno Mascarenhas.



O presidente da FRERJ, Paulo Carvalho, também ficou muito satisfeito com a prova de abertura da temporada 2020 da entidade.



"Foi mais uma festa do remo master no Rio de Janeiro, com a participação de atletas até da Itália e mais uma medalha de ouro conquistada ao lado do meu pai, que é um exemplo. O início do meu oitavo e último ano no comando da FRERJ está sendo muito bom, mas é apenas o começo de um ano de muito trabalho. Em 2020 teremos uma série de competições muito importantes aqui no Rio e eu não vou medir esforços para terminar minha gestão na federação com chave de ouro", garantiu Paulo.