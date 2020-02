Erick Flores, do Boavista, projeta final da Taça Guanabara contra o Flamengo: 'É o time a ser batido'

Rio - Após garantir a classificação ao empatar em 1 a 1 com o Volta Redonda, o Boavista já começou a pensar na grande final contra o Flamengo. Em entrevista na saída de campo, Erick Flores, cria da base do Rubro-Negro e atualmente meia do Verdão, projetou o reencontro com seu ex-clube.



- Flamengo hoje é um time a ser batido. Nós viemos com nossa humildade desde o início do campeonato. Ninguém acreditava, mas a gente chegou. Agora é chegar na final, se divertir e jogar nosso futebol. Papai do céu tem alguma coisa guardada para nós.



Esta é terceira vez que o Verdão disputa a final da Taça GB. Nas duas outras vezes, perdeu para o mesmo Flamengo, por 1 a 0, em 2011, e por 2 a 0, em 2018. Antes da decisão, o time do técnico Paulo Bonamigo receberá a Chapecoense, na quarta-feira, às 19h15, no Elcyr Resende, pela Copa do Brasil.