Vídeo: mascote do Atlético-MG faz jogadora dar 'voltinha', esfrega as mãos e revolta Web

Rio - Uma atitude do mascote do Atlético-MG, antes da partida contra a Caldense, no último domingo, pelo Campeonato Mineiro, tem dado o que falar. Durante a apresentação do time feminino do Galo, o mascote do clube pediu que Vitória Calhau, uma das jogadoras, desse uma "voltinha"para mostrar seu corpo e, por fim, começou a esfregar as mãos.

Antes de qualquer nota publicada pelo @Atletico, não colam mais desculpas como:



"O mascote não condiz com a postura do clube/instituição"



"Somos o time de todos"



"O clube repudia qualquer ato de desrespeito à mulher"



A gente quer mudança de atitude em todas as esferas. — Isabela (@belaisalmeida) February 17, 2020 Era pra ser uma iniciativa legal apresentar as atletas do time feminino para a torcida. Era pra gerar identificação, simpatia. O que aconteceu? Foram recebidas assédio através de gritos pela torcida e assédio até pelo mascote oficial do time.



Parabéns, @Atletico. — out of context jeanne (@ultimoblues) February 17, 2020 Vergonha alheia o que o Mascote do Atlético fez na apresentação da Jogadora! Ridículo a atitude.

Sem um pingo de respeito.

Ridiculo — Diego Francisco (@Diego_Frsilva) February 17, 2020 Vi o vídeo do mascote do @Atletico virando a atleta do time feminino, na apresentação, para ‘ver a bunda’ da atleta. Além disso, durante o intervalo, a principal organizada chamou atletas de ‘gostosas’. A imagem que o Atlético tem passado do futebol feminino tem sido desastrosa. — Eduarda Gonçalves (@eduardacg_) February 17, 2020 Esse episódio de assédio envolvendo a jogadora do Atlético e o mascote do clube é uma das coisas mais vergonhosas dos últimos tempos. Uma providência tem que ser tomada! Espero que o @Atletico não seja conivente. Todo mundo merece ser respeitado. Fica o meu repúdio!! — Leonardo Garcia Gimenez (@leonageral) February 17, 2020 O ocorrido revoltou internautas nas redes sociais, que apontaram a atitude como uma forma de assédio contra a atleta.