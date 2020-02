Alemanha - Durante um evento em Berlim, o ex-técnico do Arsenal, Arsène Wenger, analisou o momento de Neymar. Segundo a lenda do clube inglês, o craque brasileiro é um grande jogador, mas tem um "problema".

"Quando Neymar está em campo, ele é fantástico. O problema é que, quando março chega, ele nunca está lá", disse Wenger.

O ex-treinador também avaliou uma possível saída do brasileiro do Paris Saint-Germain e afirmou que seria um "grande erro" para as duas partes.