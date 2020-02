À la Copa do Mundo: Premier League contará com álbum de figurinhas

Rio - Os fãs da Premier League terão uma novidade nesta temporada. A liga inglesa passará a contar com um álbum de figurinhas produzido pela Editora Panini, assim como é feito com a Copa do Mundo.

Álbum de figurinhas da Premier League - Divulgação Em suas 96 páginas, livro ilustrado contará com diversas informações e curiosidades sobre a competição. Além disse, os brasileiros que atuam na Terra da Rainha ganharão um grande destaque. Entre eles: Ederson, Fernandinho e Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Willian (Chelsea) e Alisson e Firmino, que atuam no Liverpool. No total, serão 636 cromos.

“Para nós, da Panini, publicar pela primeira vez o álbum de figurinhas do melhor campeonato do mundo é uma grande conquista para os fãs do futebol inglês. Mantemos nossos esforços em elaborar produtos voltados aos grandes eventos esportivos mundiais, no intuito de proporcionar ainda mais entretenimento aos fãs”, declarou José Eduardo Severo Martins, presidente da Panini Brasil.



O álbum de figurinhas da Premier League chega às bancas custando R$ 8,90. Já os envelopes com cinco figurinhas podem ser adquiridos por R$ 2,50.