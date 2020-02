Luxemburgo se vê pronto para retornar à seleção brasileira: 'Se me convidarem, eu vou'

Rio - Vanderlei Luxemburgo treinou a seleção brasileira em 1998 e 1999. Retornar para o comando da Amarelinha sempre foi um sonho do técnico. Em participação no Mesa Redonda, programa da Gazeta, o técnico do Palmeiras afirmou que se sente preparado para voltar ao comando da equipe verde e amarela.

"Eu não direcionei agora para a Seleção Brasileira. Se eu estou preparado para ser técnico da Seleção Brasileira? Eu estou preparado. Não tenho nenhuma dúvida. Se acontecer amanhã de o Tite sair e vier um convite para ser técnico da seleção brasileira, eu sou um profissional preparado para isso. É diferente de quando você projeta chegar lá. Mas é claro que estou preparado. Se me convidarem, eu vou", disse.

Luxemburgo viveu recentemente um momento complicado na carreira e ficou dois anos sem clube. Convidado pelo Vasco, o treinador salvou a equipe do rebaixamento e no fim do ano passado trocou o Cruzmaltino pelo Palmeiras.