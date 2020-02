Hamilton e Messi são coroados

O inglês Lewis Hamilton, hexacampeão mundial de F-1, e o argentino Lionel Messi, do Barcelona, eleito em 2019 o melhor jogador do mundo pela sexta vez, conquistaram ontem o tradicional Prêmio Laureus, em Berlim. Foi o primeiro empate da premiação, que chegou à sua 20ª edição e também coroou a ginasta americana Simone Biles, no feminino, como melhor atleta do ano.

"É um momento de grande honra, mesmo porque estou vendo todos os que já ganharam esse prêmio e que me inspiraram", afirmou Hamilton, que recebeu o prêmio das mãos do ator Daniel Bruhl, que interpretou Niki Lauda nos cinemas. O evento teve uma homenagem a Kobe Bryant, que morreu em janeiro.

Messi não compareceu à cerimônia, mas festejou a conquista em vídeo gravado e exibido durante a premiação. Simone Biles também não pôde estar presente, mas entrou ao vivo em vídeo, direto de Houston.

Os brasileiros Ítalo Ferreira, campeão mundial de surfe, e Rayssa Leal, vice-campeã mundial de skate, concorreram ao prêmio Melhor Atleta de Ação, mas foram derrotados por Chloe Kim, campeã mundial de snowboard.

Já a Chapecoense disputou o voto popular na categoria Momento Esportivo de Inspiração nos últimos 20 anos, perdendo para a seleção indiana de críquete, campeã mundial em 2011.