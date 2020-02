Galo afasta mascote

O Atlético-MG afastou o mascote que causou revolta nas redes sociais domingo, no jogo contra a Caldense, no Mineirão. O mascote pediu para Vitória Calhau, do time feminino, dar uma 'voltinha' durante a apresentação da jogadora no gramado. Depois, ele esfregou as mãos e levou à boca. O vídeo causou revolta nas redes. A namorada de Vitória se manifestou. "A reação dele [...] me dá nojo". O Atlético disse que "repudia o comportamento do funcionário, que foi sumariamente afastado".