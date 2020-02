Comentarista explica demissão do Grupo Globo: 'Provavelmente eles buscam um perfil mais boleiro'

Rio - Após 12 anos no SporTV, o comentarista Wagner Vilaron deixou a emissora na última sexta-feira. Com passagens por diversos programas na emissora e mais de 10 anos de transmissões, o jornalista fez uma postagem na internet anunciando que foi demitido do canal esportivo e recebeu o carinho dos internautas. Ao LANCE!, ele contou como foi a saída dele e explicou a situação.



"Quero agradecer demais ao Grupo Globo por tudo que vivi. Se não fosse legal não teria ficado 12 anos. A empresa passou (e ainda passa) por uma reestruturação grande do departamento de Esporte. Essa medida mexeu muito na rotina daqueles, como eu, que só faziam transmissões "in loco" para SporTV e Premiere", explicou e agradeceu o comentarista.



Com as transformações que seguem ocorrendo, Vilaron afirmou que ficou mais afastado das atrações durante as mudanças. O comentarista percebeu que as coberturas esportivas da televisão junto da digital diminuía espaços e oportunidade.



No início de fevereiro, Vilaron revelou que entrou em contato com os dirigentes da empresa, já em tom de "fim de um ciclo". Pouco depois, ele foi avisado do seu desligamento.



"Primeiro fui chamado para fazer um feedback, uma reunião na qual o gestor passa a você o que pensam do seu trabalho, no que pode melhorar, etc. No fim virou uma reunião para comunicar minha dispensa", disse ele ao L!.



Outro fator que poderia ter gerado uma "falta de espaço" ao jornalista é o perfil sério de Vilaron. Enquanto muitas atrações do canal foram transformadas para perfis mais "engraçados" e com foco no entretenimento, ele afirmou que isso pode ter influenciado de alguma maneira.



"Provavelmente eles buscam um perfil diferente, mais descontraído, mais boleiro. Já me disseram que eu sou muito sério. Enfim, são questões subjetivas. Ser sério pode ser um defeito para alguns é uma virtude para outros", afirmou ele.



Aos 48 anos de idade - sendo 28 no jornalismo -, Vilaron anunciou que deixou a emissora via Twitter. E não demorou para que muitos internautas que acompanham o trabalho do comentarista se manifestassem com carinho. Sobre isso, o jornalista reforçou os agradecimentos.



"A repercussão da saída foi simplesmente espetacular. Ter virado "trending tópico" só com mensagens carinhosas, vindas de dezenas de colegas de profissão e milhares do público, posso garantir que foi uma das melhores sensações do mundo. É a constatação prática de que cada segundo dos últimos 12 anos valeram a pena", afirmou ele.



Com mais de uma década de casa, o comentarista disse que o futuro na profissão ainda está em aberto. Entre os programas, ele era figura principal em atrações como o "Seleção SporTV", "Troca de Passes", "Tá na Área" e até o "Bem, Amigos!", além de coberturas dos canais SporTV. Recentemente, ele estava em coberturas da Série B do Brasileirão.