Thiago Monteiro vence argentino e avança às oitavas de final do Rio Open

Rio - Thiago Monteiro está classificado para as oitavas de final do Rio Open. Enfrentando o argentino Guido Pella, número 26 do ranking mundial, o brasileiro venceu de virada por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 7/6 (3), em 3h03 de partida. Nesta quarta-feira, o cearense enfrenta o húngaro Attila Balázs valendo vaga entre os oito melhores do torneio disputado na cidade maravilhosa.

O primeiro set foi marcado pelo grande número de quebras de saque - cinco. E quem se deu melhor foi Guilo Pella, que emplacou dois breaks no momento decisivo da parcial e virar o placar em 7/5.

Precisando reagir, Monteiro voltou sacando melhor no segundo set. Sólido nas trocas bola, conquistou a vantagem no terceiro game e abriu 3/1. Porém, a reação do argentino veio rápido, que igualou a parcial em 3/3. No nono game, o brasileiro alcançou mais uma quebra de saque, abrindo 5/4. Em seguida, sacou firme para fechar em 6/4 e colocar fogo na partida.

Nada como ganhar em casa...



O terceiro e decisivo set foi disputadíssimo, com ambos sacando firme e buscando a vantagem. Com uma quebra para cada lado, o vencedor teve que ser decidido no tie-break. Superior no game desempate, Thiago Monteiro conquistou duas mini quebras para abrir 6/1. Na sequência, sacou firme e selou a vitória por 7-3.

Essa foi a segunda maior vitória do tenista cearense, perdendo apenas para o triunfo diante de Jo-Wilfried Tsonga, 9º colocado, em 2016.

Na próxima rodada do Aberto do Rio de Janeiro, o brasileiro enfrenta o húngaro Attila Balázs, que venceu o italiano Federico Gaio por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8) e 6/4, e 1h46 de partida. Os tenistas entram em quadra não antes das 19h, desta quarta-feira.