'Você é virgem?': Vinicius Junior não segura o riso ao ler pergunta de internauta

Madri, Espanha - Sempre sorridente, Vinicius Junior caiu na gargalhada durante um vídeo publicado no canal do jogador do Youtube. Respondendo perguntas dos fãs na internet, o atacante do Real Madrid não segurou o riso quando um dos internautas fez um questionamento inusitado sobre a intimidade do brasileiro.



"Você ainda é virgem? Se sim, é 'nóis', leu o jogador, enquanto gargalhava. Após ver a pergunta, Vinícius vira para alguém que está atrás das câmeras e diz: "Tá de brincadeira. Um pergunta dessas... Não sei quem é pior, o cara ou vocês que selecionam isso aqui", disse, enquanto dava risadas.