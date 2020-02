argentino Benítez é a bola da vez na Colina

À procura de um camisa 10, o Vasco mira o mercado argentino em busca de uma solução para os problemas no setor de criação. Martín Benítez, do Independiente-ARG, é a bola da vez. Oferecido, ele agradou à diretoria, que abriu negociação e recebeu a primeira negativa pela proposta de empréstimo. A informação foi revelada pelo canal 'Atenção, Vascaínos'.

A intenção do Independiente é negociá-lo em definitivo. O Vasco aposta na insatisfação de Benítez em Avellaneda para mudar os termos da negociação. Outro facilitador é dívida do clube argentino com Benítez.

O Vasco tem extensa lista de jogadores oferecidos sobre a mesa, como Nicolás Oróz, do Racing-ARG, e Matheus, do Sporting-POR. Pela avaliação da comissão técnica, as características de Benítez (velocidade e movimentação) são as que mais se encaixam no time.

Funcionários do Colégio Vasco da Gama e da área patrimonial do clube paralisaram as atividades ontem à tarde, em protesto pelos salários atrasados. A diretoria garante que o pagamento será feito hoje.