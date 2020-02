Repórter da ESPN volta a fazer externa e cita filho em texto: 'Pensei muito no Arthur'

Rio - Aos poucos, o repórter Mendel Bydlowski vai voltando a sua rotina normal. O profissional fez sua primeira reportagem externa nesta quarta-feira e publicou um texto sobre mais um passo rumo à normalidade de sua vida.



Através de sua conta no Instagram, o repórter comemorou o seu retorno ao cotidiano dos clubes paulistas, lembrou de seu filho e afirmou que 'o trabalho lhe deixa mais próximo' do pequeno Arthur.



Confira o texto de Mendel:



"Foi um prazer! Depois de um tempo na redação, voltei ao trabalho externo. O carro com os companheiros de ESPN, o reencontro com os colegas de outras empresas, com os funcionários do clube, a preparação para a entrada ao vivo, a observação do treino, o friozinho na barriga... e já estava no ar!



Pensei muito no Arthur, claro. Não tinha como não pensar no meu garoto que adora futebol. Que com 5 anos, sabia boa parte dos nomes dos jogadores que estavam ali treinando, sabia também os países, símbolos e cores de todos os times da Champions League e tinha acabado de aprender a escrever Schalke 04 e Galatasaray. Pensa em um pai orgulhoso!



Eu acredito que esporte é gostoso por tudo que ele envolve e ensina. E que também pode envolver ainda mais uma família. Como é bom voltar a sentir isso, trabalhar com isso. Um trabalho que me deixa mais próximo do meu filho", afirmou.



Arthur Bydlowski, de apenas cinco anos de idade, faleceu no dia 10 de janeiro ao cair pela janela do apartamento da família, que ficava no quinto andar. Ele chegou a ser transportado para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.



O caso gerou uma comoção coletiva para, ao menos, tentar confortar a família por uma perda tão grande. O profissional recebeu uma licença da ESPN Brasil e retornou poucos dias depois.