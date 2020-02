Desfalque! Neymar não curtirá o Carnaval no Brasil, afirma portal

Rio - O atacante Neymar será desfalque. Para os apaixonados por futebol, a dúvida é de qual partida do Paris Saint-Germain ele ficará de fora, mas, não será desta vez. Segundo o "UOL", Neymar será desfalque no Carnaval de 2020 e deve estar em campo pelo Campeonato Francês nos dias de folia.



Embora o histórico do camisa 10 da Seleção seja de lesões ou suspensões próximas ao aniversário da irmã, Rafaella Santos - dia 11 de março -, e do Carnaval no Brasil, este ano ele não estará no país. Desde 2015 o craque fica de fora das partidas nesta data.



Por enquanto, a informação do portal é de que o jogador entrará em campo na partida no duelo com o Bordeaux, pela 26ª rodada da competição nacional. Ele estava lesionado nas últimas semanas, mas acabou entrando em campo contra o Borussia Dourtmund, nesta terça-feira, na derrota pela Liga dos Campeões, por 2 a 1.



Nas últimas temporadas, Neymar esteve na folia. Entre fotos com o surfista Gabriel Medina, a cantora Anitta e saídas com a ex-namorada e atriz Bruna Marquezine, o jogador costuma a ser assunto entre os torcedores quando ele é visto fora dos gramados.