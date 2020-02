Globo decide tirar repórter do 'Globo Esporte SP' após guerra de álcool gel

Rio - A Globo decidiu abreviar a passagem de Lucas Strabko, o Cartolouco, pelo "Globo Esporte" de São Paulo. O jornalista passou os últimos meses na capital paulista realizando reportagens para o programa, mas voltou ao Rio mais cedo por conta da guerra de álcool gel com um companheiro flagrada pelas câmeras do SporTV há alguns dias. As informações são do "Observatório da Televisão".

De acordo com o portal, a emissora trabalhava até mesmo com a possibilidade de Cartolouco se mudar de vez para São Paulo, já que suas matérias estavam agradando ao público. No entanto, a guerra de álcool gel repercutiu muito mal internamente e fez com que a cúpula do canal abortasse a ideia. Ele continuará fazendo algumas matérias para o "Globo Esporte", mas em sua edição carioca.

Mesmo com a repercussão negativa, o jornalista ainda continua sendo bem visto na Globo, já que tem facilidade em falar com os jovens, algo que a emissora vem buscando.