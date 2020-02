CBF inaugura estátua de cera de Pelé em homenagem à conquista do Tri no México

Rio - Passados quase 50 anos do Tri mundial conquistado pelo Brasil na Copa de 70 o olhar de admiração a Pelé deu lugar ao de contemplação durante a inauguração da estátua de cera do Rei, no Museu da Seleção Brasileira, na Barra da Tijuca, nesta quinta-feira. Com dificuldade para se locomover, o ídolo, agora eternizado, não compareceu à cerimônia que deu pontapé inicial da CBF às comemorações pela a conquista definitiva da taça Jules Rimet, no México.

Antes da inauguração, Pelé esteve frente a frente com a sua réplica de cera, em sua casa, na Baixada Santista, e aprovou a nova atração do museu da Seleção Brasileira. Em tamanho real, a estátua foi confeccionada pela mesma empresa que faz trabalho para o Museu Madame Tussauds. 25 artesãos participaram do projeto.

Na ausência de Pelé, a realeza do futebol brasileiro foi representada por outros nove campeões mundiais em 70: Leão, Ado, Brito, Piazza, Clodoaldo, Edu, Dadá Maravilha, Roberto Miranda e Jairzinho, autor de gols em todos os jogos na conquista do Brasil. Alexandre Torres, filho de Carlos Alberto Torres, representou o saudoso capitão, que faleceu em 2016. Todos receberam do presidente da CBF, Rogério Caboclo, medalhas em homenagem aos 50 anos da conquista.

Ao lado da estátua de Pelé, a viagem no tempo foi inevitável. Na dúvida, muitos ex-companheiros de seleção tocaram a réplica para confirmar se o Rei, em carne e osso, não estava presente na cerimônia. Furacão da Copa de 70, Jairzinho se emocionou com a valorização da memória do futebol brasileiro, em especial a de Pelé.

"Mais do que justa a homenagem a todos que participaram da seleção, que muitos dizem ter sido a melhor de todos os tempos. Pelé merece mais do que essa simples homenagem. Que fique eternizado, nos nossos corações principalmente", disse Jairzinho.