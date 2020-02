Rio - O atacante Neymar não deverá curtir o carnaval neste ano. Diferentemente dos últimos anos, o atleta terá compromissos com o Paris Saint-Germain e não poderá vir ao Brasil para curtir a festa.

Em uma publicação no Instagram, o craque lamentou ficar de fora. Ele publicou uma imagem do carnaval de 2019, onde aparece em um camarote, e escreveu "saudades".

No ano passado, a presença de Neymar no carnaval deu o que falar. Mesmo machucado, ele curtiu a festa na Sapucaí e foi flagrado aos beijos com a cantora Anitta.