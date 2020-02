Muito além do esporte: Conheça o lado social do Rio Open, que reúne crianças de cinco projetos sociais para atuar como Ball Kids

Rio - Maior torneio de tênis da América Latina, o Rio Open está sendo um sucesso em todos os sentidos. Além do ótimo público no Jockey Club Brasileiro, o ATP 500 do Rio de Janeiro realiza parceria com cinco projetos sociais de tênis da cidade maravilhosa para atuarem no torneio como boleiros (Tênis na Lagoa, Fundetennis, Instituto Futuro Bom, Escolinha de Tênis de Fabiano de Paula e Arremessar para o Futuro).



Ao todo, são 62 crianças são selecionadas todos os anos para atuarem como ball kids, os famosos boleiros, função que chegou a ser desempenhada por Roger Federer quando criança.



Além disso, os alunos participam do Torneio Winners, que reúne projeto sociais e acontece em paralelo ao Rio Open. Como prêmio do torneio, os projetos ganham uma semana de treinamento da IMG Academy na Flórida, EUA.



Alunos da rede pública das cidades de Japeri, Duque de Caxias, São João de Meriti, Cordeiro e de vários bairros do Rio de Janeiro como Campo Grande e Copacabana e de comunidades da Rocinha e Complexo do Alemão tiveram a oportunidade de conhecer o Rio Open. A ação é resultado da parceria entre o evento e a Secretaria Estadual da Educação, que leva as crianças para o evento, de segunda a quinta. Além dos estudantes, crianças do projeto de tênis do Parque Leopoldina, em Bangu, também ganharam convites para ver os ídolos do esporte de perto.



Pessoas Com Deficiência também foram convidadas para conhecer o Rio Open. Isso porque torneio realizou a primeira clínica da modalidade para pessoas com deficiência durante o evento. Ao todo, foram 19 alunos, sendo 9 nove cadeirantes, seis pessoas com Síndrome de Down e outras quatro com diferentes deficiências intelectuais leves, de duas instituições: Escola de Tênis Cadeira na Quadra e do Núcleo Avançado de Esportes, Cultura e Lazer, ambas localizadas em Niterói. A clínica foi ministrada por Cláudia Chabalgoity, que conquistou nove títulos do circuito da ITF.

TÊNIS NA LAGOA Projeto social Tênis na Lagoa existe desde 2003 e já recebeu mais de 4000 crianças - Divulgação

O Projeto Tênis na Lagoa é uma iniciativa particular do professor Alexandre Borges e existe desde 2003, tendo atendido até hoje mais de 4000 crianças. Atualmente, recebe cerca de 250 crianças entre 5 e 18 anos de comunidades como Cruzada São Sebastião, Vidigal, Rocinha, Parque da Cidade, Pavão-Pavãozinho, Cantagalo, Tabajaras e Rio das Pedras participam das aulas que acontecem nas quadras públicas localizadas às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. Aqueles que se destacam no projeto fazem parte de uma equipe de competição que viaja por todo o país.

Muito além de forehands e backhands, o objetivo do Projeto Tênis na Lagoa é promover o desenvolvimento humano, a inclusão social e a integração e educação de jovens e suas famílias por meio da prática do tênis, promovendo melhoria da qualidade de vida.

"O objetivo principal do projeto é formar cidadães. Hoje, o foco do projeto é o Tênis, mas também temos aula de inglês, leitura, yoga e fazemos uma roda de conversa com uma psicóloga voluntária. Além disso, levamos as crianças para teatros, cinema, piquenique. A nossa missão é fazer com que eles entendam que tem que estudar, respeitar o próximo, o pai e a mãe, e se dedicar ao esporte para tirar a adrenalina do corpo", disse Alexandre Borges, criador do projeto.

Alexandre também revelou a reportagem que já tirou jovens da criminalidade: "Tem o caso de um jovem que esteve no tráfico, mas o esporte fez ele voltar para vida normal. Hoje fazem três anos que ele saiu desse mundo", comemora o professor.

ESCOLINHA DE TÊNIS DE FABIANO DE PAULA Escolinha te Tênis Fabiano de Paula - Divulgação/Rio Open

O projeto de iniciação esportiva, fruto da parceria entre a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Seelje) com o atleta brasileiro Fabiano de Paula, foi inaugurado em fevereiro de 2015 e funciona na quadra de saibro localizada na Rocinha, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Atualmente, a escolinha conta com cerca de 100 alunos que praticam o tênis diariamente.

Fabiano, que é morador da Rocinha, inaugurou a quadra em novembro de 2012 junto com o sérvio Novak Djokovic, atual número 2 do mundo do tênis. Ela é destinada para crianças, adolescentes e adultos carentes da comunidade de 5 a 22 anos. Os jovens que se destacam ganham oportunidades de treinamento na academia Tennis Route, no Recreio dos Bandeirantes, também no Rio de Janeiro.



Rio de Janeiro 20/02/2020 - Rio Open, na foto acima Valter Albuquerque. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agência O Dia Um dos destaques do projeto, Valter Albuquerque, de 14 anos, conhecido como "Valtinho" foi campeão do Torneio Winners, competição entre projeto sociais que acontece em paralelo com o Rio Open, na categoria 13 e 14 anos. Como prêmio, o garoto ganhou uma semana de treinamento da IMG Academy na Flórida, EUA.

FUNDETENNIS Fundetennis - Divulgação/Rio Open

Localizado no bairro de Pilares, na Zona Norte do Rio, o projeto foi idealizado pelo professor de Educação Física Artur Ricardo e existe desde 2011. Cerca de 40 jovens entre 7 e 17 anos de idade, que estudam em escola pública, têm aulas gratuitas de tênis. A quadra — adaptada do futsal para o tênis — fica embaixo do viaduto de Pilares. Além de aprender fundamentos do esporte, a criançada recebe noções básicas de etiqueta, inglês e português. Os jovens atletas recebem também uniformes, material esportivo e lanches de forma gratuita.

Em dezembro deste ano, o projeto vai lançar um livro contando a história dos quase dez anos da instituição, destacando o desenvolvimento do Tênis, os bastidores e a dificuldade de ter um projeto social no Brasil.

INSTITUTO FUTURO BOM Futuro Bom - Divulgação/Rio Open

O Instituto Futuro Bom atendeu 400 crianças em 2019 através dos projetos Tênis na Escola, Tênis para Todos e Dentro e Fora da Quadra, que utilizam o tênis para retirar o melhor de cada um, tendo a educação sempre como prioridade. Seguem o mesmo modelo universitário americano, onde cada criança é acompanhada de perto em relação ao seu rendimento escolar, participação nos treinos e cursos do instituto, para a sua permanência nos projeto.

ARREMESSAR PARA O FUTURO Arremessar para o Futuro - Divulgação/Rio Open

O Projeto Arremessar para o Futuro ajuda hoje 11 crianças e jovens da comunidade do Terreirão (Recreio), Curicica e Jacarepaguá. O objetivo do Arremessar é transformar o cidadão através do esporte e da educação, dando a ele a chance de treinar, de conquistar pontos no ranking brasileiro e se aperfeiçoar para uma futura bolsa de estudos em uma universidade fora do país.



O Arremessar conta hoje com o apoio do Instituto Kinder do Brasil e de uma etapa do Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil realizado nas quadras da Escola de Tênis NTC (Núcleo de Tênis City) no Recreio dos Bandeirantes, que geram recursos para as bolsas.