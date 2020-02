Ibrahimovic e Lucas Paquetá teriam discutido no vestiário do Milan

Rio - Ibrahimovic e Lucas Paquetá tiveram momentos de tensão após a partida contra o Torino na última segunda-feira. Segundo publicou o "Tuttosport" nesta sexta, o sueco deu uma chamada no brasileiro após o jogo para tentar fazer com que ele desperte e tenha mais atenção durante as partidas após diversos erros, mas o ex jogador do Flamengo não aceitou bem as críticas do veterano de 38 anos contratado em janeiro pelos rossoneros.



O sueco comentou no vestiário que Paquetá não conseguia reproduzir em campo o que aplicava nos treinamentos. O brasileiro primeiro ouviu, mas depois retrucou e Ibrahimovic não teria gostado, respondeu e encerrou a discussão. Segundo a publicação, o atacante ficou nervoso, mas o assunto permaneceu interno.



O meia brasileiro vem tendo pouco protagonismo nesta temporada após passar uma parte de sua vida em Milão lesionado. No Campeonato Italiano são 17 jogos, nenhum gol e apenas uma assistência e uma saída da Itália é cada vez mais provável, visto que o atleta tem jogado abaixo do que se espera.