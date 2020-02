Jogador de clube da Série A aparece inconsciente em vídeo no carnaval de Salvador

Bahia - Um vídeo que tem circulado e repercutido nessa sexta-feira (21) nas redes sociais mostra o lateral Zeca aparentemente inconsciente em meio a um trio elétrico que desfilava no carnaval de Salvador.



Enquanto a folia acontecia na avenida, o atleta emprestado ao Bahia pelo Internacional (na negociação Moisés foi para o clube gaúcho) aparecia recostado de olhos fechados no parapeito de um trio elétrico, levantando diversos comentários de torcedores para o fato de que ele estaria alcoolizado.

Mediante a repercussão, o Bahia se pronunciou por meio de nota oficial enviada ao portal EC Bahia apontando que o fato, apesar de acontecer em meio a uma folga, será tratado internamente já que a entidade aconselha não serem cometidos excessos em meio as festividades.



Confira a nota oficial e o vídeo do lateral Zeca:



Após vencer o CSA, quarta à noite, em Maceió, o elenco retornou ontem a Salvador, ganhou um dia de folga e voltará a treinar neste sábado à tarde no CT Evaristo de Macedo. O próximo jogo só será na próxima quarta. O clube, porém, considera que atletas não devem cometer excessos. O assunto será tratado internamente como deve ser nesse tipo de situação.