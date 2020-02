Aumento de caso de coronavírus no norte da Itália força adiamento de jogos

Itália - Parte dos jogos do futebol italiano foram adiados neste sábado por conta do aumento dos casos de coronavírus no norte da Itália. Apesar de não ter afetado a programação das partidas da Primeira Divisão. o aumento do número de casos de contágio no norte do país forçou o cancelamento de 42 jogos neste fim de semana, entre campeonatos amadores, Séries B, C e D.

"Se há competições em que há casos confirmados, o esporte não pode acontecer lá", disse Giovanni Malagò, presidente do Coni (Comitê Olímpico Italiano).

Ao todo, foram 27 infectados nas regiões da Lombardia e Veneto até a manhã deste sábado, 40 no país todo, com duas vítimas fatais. Vale ressaltar que o jogador de futebol amador de Codogno está em estado crítico, mas estável.