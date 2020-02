Após ser afastado do Globo Esporte, Cartolouco tenta beijar repórter da RedeTV

São Paulo - O repórter Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, tentou 'polemizar' durante uma transmissão ao vivo dos 'Bastidores do Carnaval', da RedeTV, ao tentar dar um selinho no repórter Caco de Castro.



- Estou na RedeTV! Venci na vida! - ironizou Lucas, que pediu um selinho do repórter em seguida.



- Vamos dar um selinho? Para polemizar, para polemizar! - completou, tendo seu pedido recusado pelo repórter da RedeTV.



O repórter se envolveu em outra polêmica recentemente ao fazer uma 'guerrinha' de álcool em gel ao vivo no SporTV. Segundo o 'Observatório da Televisão', como consequência, Lucas acabou afastado do Globo Esporte de São Paulo. O repórter retornou ao Rio de Janeiro onde participará da edição carioca do programa.