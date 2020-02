Fotos de festa do elenco do PSG após derrota irrita técnico; Marquinhos pede desculpas

Rio - Cavani, Icardi e Dí Maria comemoraram seus aniversários em uma única festa em Paris, que reuniu familiares e amigos dos jogadores e parte do elenco do PSG. Os jogadores receberam criticas nas redes sociais pela comemoração ter acontecido após a derrota do clube francês no jogo de ida das oitavas de final da Champions League.



Além da torcida, a comemoração também não caiu bem para Thomas Tuchel. O técnico do PSG disse ter sido pego de surpresa com as imagens vazadas nas redes sociais.



- Eu realmente fiquei surpreso ontem (sexta-feira) à tarde ao ver o vídeo. Realmente surpreso. Conversamos sobre isso internamente. Isso tem que ficar dentro do clube. Mas, sim, isso foi discutido. Nós não estamos felizes com as imagens dessa festa - disse o comandante da equipe.



Diante da repercussão, o zagueiro Marquinhos pediu desculpas pelo vazamento das fotos e explicou que a comemoração já estava planejada desde antes da partida contra o Dortmund.



- Foi um erro divulgar as imagens assim. Estamos cientes disso. Mas era um aniversário, foi planejado antes da partida. Não está relacionado ao resultado. Não é falta de respeito aos torcedores. Era hora de esquecer, festejar, passar algum tempo juntos, rir e não pensar na partida ou nas táticas - disse.



- As pessoas que filmaram não fizeram isso para ofender. Essas são nossas vidas como jogadores, temos que ter cuidado. Os torcedores vivem o clube, viajam quilômetros pelo clube, alguns não saem de casa... Mas também ficamos tristes com esse jogo. Dois dias depois, comemoramos o aniversário de três jogadores, era apenas para esquecer o futebol e passar algum tempo juntos - completou.