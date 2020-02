Garin vence Coric e espera o vencedor de Balazs e Mager na decisão do Rio Open

Game Set & Final para @Garin_Cris!



O chileno vence Borna Coric por 6/4 7/5 e garante seu lugar na grande final. Ele espera pelo vencedor de Mager e Balazs. pic.twitter.com/FvKxqO6Vwf — Rio Open (@RioOpenOficial) February 23, 2020 Rio - Cristian Garin é o primeiro finalista na chave de simples do Rio Open 2020. Enfrentando o croata Borna Coric (32º do ranking mundial), o chileno triunfou por 6/4 e 7/5, em jogo marcado por paralisações por conta da chuva. Com a vitória, sul-americano sobe para 18º posição do ranking mundial.

Na final do ATP 500 do Rio de Janeiro, Garin espera o vencedor do confronto entre o italiano Gianluca Mager e o húngaro Attila Balazs, que estão se enfrentando na Quadra 1 neste momento. A decisão está marcada para às 17h deste domingo.